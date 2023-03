Het blijft gissen naar de gezondheidstoestand van Michael Schumacher. “Omdat privé privé is”? Of is er meer aan de hand?

Auto- en motorsport In het spoor van Jos Verstappen, die zijn tweede jeugd beleeft in een rallyauto: “De snelste hoef ik niet meer te zijn, maar ik heb de uitdaging nodig”

Na jaren tijd investeren in de carrière van zoon Max, blies pa Jos Verstappen (50) zijn eigen raceloopbaan in 2022 weer nieuw leven in met een rallyavontuur. Onze Nederlandse collega’s van het Algemeen Dagblad bezochten zijn seizoensafsluiter in een winters Spa. “Uiteindelijk draait alles toch om plezier maken in het leven, met leuke mensen om je heen.”