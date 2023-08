Het beeld dat Lewis Hamilton ongetwijfeld doet huiveren: zijn Pagani Zonda van 10 miljoen vernield

De Pagani Zonda 760 LH, volledig volgens zijn persoonlijke voorkeur gebouwd, was een van de favoriete wagens uit de privégarage van Lewis Hamilton. In een opvallend paarse kleur bespoten, met de letters ‘LH’ prominent op de achterste grille van de bolide. Maar daar blijft nog weinig van over. De nieuwe eigenaar is met de superwagen gecrasht, met veel schade tot gevolg.

De zevenvoudige Formule 1-werldkampioen kwam in 2014 in het bezit van de Pagani Zonda, waarvan er wereldwijd maar vijf zijn gemaakt, en werd er meermaals in gespot in de straten van Monaco waar de Brit woonachtig is. Meer zelfs: de sportwagen werd toen speciaal gemaakt voor Hamilton. De luxe carrosserie van de Italiaanse fabrikant is uitgerust met een 760 pk sterke V12 Mercedes-motor. De waarde van de wagen bedroeg 1,4 miljoen euro. Het was dan ook een sterk staaltje van zakendoen toen Hamilton de Pagani Zonda vorig jaar verkocht voor een bedrag tussen de 9 à 10 miljoen euro.

Volledig scherm Lewis Hamilton poseert fier voor zijn Pagani Honda 760 LH. © instagram lewishamilton

Opvallend: in een interview met ‘The Times’ had Hamilton het besturen van de Pagani Zonda nog als “uitdagend” omschreven. Dee 103-voudige GP-winnaar had er zelfs immers ooit al eens een ongeluk mee gehad. In Monaco had hij toen “heel licht contact had met een stilstaand voertuig”, zoals de 38-jarige dat toen op Instagram beschreef. “Niemand raakte gewond en dat is het belangrijkste. Maar het voertuig was duidelijk beschadigd”, aldus Hamilton. “Fouten gebeuren bij iedereen.”

Overstuur en spin in een tunnel

Maar nu is de bolide nog veel zwaarder beschadigd, na een accident dat zich voordeed in de Welshe Penmaenbach tunnel. De exacte reden van de crash is nog onbekend, al lijkt het waarschijnlijk dat -afgaande op de beelden gemaakt door fotograaf Ethan Gale - de bestuurder de controle van de Pagani Zonda is kwijtgeraakt tijdens het optrekken, wat leidde tot overstuur en een spin met impact aan beide zijdes van de wagen tot gevolg. Gelukkig raakte de bestuurder van de wagen niet gewond.

Volledig scherm De superbolide bleef zwaar beschadigd achter in een tunnel in Wales. © instagram ethang.supercarphotographer

De eigenaar van de wagen was nochtans behoorlijk trots op zijn Pagani Zonda. Hij showde de sportwagen geregeld op publieke plaatsen en stelde hem ook tentoon tijdens de laatste tweede edities van de Pagani Raduno, een jaarlijks evenement van eigenaars van een Pagani.

