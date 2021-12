Het ABC van de F1: wat u moet weten om de grote thriller van zondag naadloos te volgen

Formule 1 Hamilton wil crash met Verstappen koste wat kost vermijden: “Ik ben in de meeste gevallen heel netjes ge­weest”

Lewis Hamilton (36) wil herinnerd worden als een eerlijke en fatsoenlijke coureur die zijn wereldtitels heeft veroverd door “snelheid, hard werken en vastberadenheid”. Dat zei de Brit in een interview met diverse media. Het betekent dat hij in zijn tweestrijd met de doorgaans wat agressiever rijdende Max Verstappen (24) meer dan ooit op zijn hoede is.

