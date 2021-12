Heineken en champagne, knuffels van vriendin Kelly en afterparty tot in de vroege uurtjes: zo vierde Max Verstappen zijn WK-titel

‘t Was dus nog even in spanning wachten bij Red Bull. Niet dat de klachten van Mercedes veel kans op slagen hadden, maar toch... Pas toen Max Verstappen officieel wereldkampioen was, gingen ze hélemaal los.

Het was teambaas Christian Horner die Verstappen het goede nieuws bracht, waarna ze elkaar in de armen vlogen, zo omschrijft de Duitse krant Bild het titelfeestje. ‘We Are the Champions’ van Queen ging op ‘repeat’, het team zong luidkeels mee. Heineken, champagne, Red Bull en gouden confetti in overvloed - u kan er zich iets bij voorstellen. In de pitlane én zelfs op het circuit, want Verstappen werd door z'n team nog eens over de finishlijn gedragen (zie foto hieronder).