Heeft Red Bull de boel belazerd? Ferrari en Mercedes ruiken bloed: “Als dit klopt, moet er zeer zware sanctie volgen”

Vooral de Engelse journalisten, die de ontknoping in Abu Dhabi vorig jaar maar niet kunnen verteren, stellen de vraag al luidop in de perszaal van Singapore, niet zelden met fijn glimlachje: moet Max Verstappen straks zijn wereldtitel inleveren?

Zo ver komt het natuurlijk niet. En voorlopig is er ook geen enkel bewijs dat Red Bull meer geld heeft uitgegeven dan toegelaten, en dus de regels heeft overtreden. Vorig seizoen voerde de Formule 1 inderdaad een budgetlimiet in: ieder team mocht in 2021 nog maximaal 145 miljoen dollar uitgeven. En de komende jaren telkens 5 miljoen minder. In juli zou de Internationale Autosportfederatie FIA de resultaten voor seizoen 2021 bekendmaken, maar ondertussen zijn de controleurs nog altijd aan het cijferen. Het Italiaanse ‘Gazzetta dello Sport’ en het altijd goed ingelichte Duitse automagazine ‘Auto Motor und Sport’ menen de oorzaak van zoveel vertraging te kennen: twee teams zouden de limiet overschreden hebben. Er worden zelfs namen genoemd: Aston Martin en Red Bull.

Als dat klopt, dan zit de Formule 1 niet alleen met een nieuw schandaal. Ook met een serieus probleem. Vooral in kwestie Red Bull, dan. Als de budgetlimiet met niet meer dan 5 procent wordt overschreden, dan voorziet het reglement immers een kleine sanctie, wellicht een boete. Zou het geval zijn voor Aston Martin. Alleen gaat in Singapore het gerucht dat Red Bull misschien wel een heel eind boven die 5 procent zit. En dan is sprake van mogelijke zwaardere sancties, tot schorsing of uitsluiting.

Lastig parket

Mercedes en Ferrari ruiken bloed. Teambaas Mattia Binotto van Ferrari liet eerder al uitschijnen dat Red Bull al die updates op de auto van Max Verstappen maar moeilijk kon zonder meer geld uit te geven dan toegelaten. Maar vooral Mercedes-baas Toto Wolff timmert al aan de galg: “Als de geruchten kloppen, dan is dit een zeer ernstige kwestie. En moet er een zeer zware sanctie komen. Wij rijden met oude onderdelen omdat we geen nieuwe kunnen maken want anders het budget zouden overschrijven, we moesten zelfs 40 mensen ontslaan om binnen de limiet te blijven... Maar ook: “Klopt het verhaal, dan had Red Bull daar niet alleen vorig seizoen een voordeel aan, maar had het ook meer geld om de auto voor dit seizoen te bouwen, en rijdt het daardoor dus ook nu in het voordeel.”

De kwestie brengt de FIA als sportieve regelgever mogelijk in een lastig parket, als de Italiaanse en Duitse bronnen het juist hebben. En FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem, die ondervindt nu dat je elkaar altijd minstens twee keer tegenkomt in de F1. Toto Wolff, slim en sluw als hij is: “Ik reken op de FIA en vooral voorzitter Ben Sulayem om hier heel streng op te treden, als de regels overtreden zijn. Hij heeft in het verleden immers bewezen dat hij vasthoudt aan het reglement en niet afwijkt van zijn duidelijke positie.” Inderdaad: Toto Wolff refereert fijntjes aan de zeer strenge houding van Ben Sulayem in de piercing-kwestie rond Lewis Hamilton, eerder dit seizoen.

Normaal gezien maakt de FIA volgende week de rekeningen van de teams voor 2021 – eindelijk – bekend. Blijkt Red Bull dan inderdaad meer dan 5 procent boven de limiet te zitten, dan gaat het pas spannen. Want moet er een sanctie gevonden worden die streng genoeg is voor de concurrentie, en geen schandaalkreten uitlokt. En net niet streng genoeg om een team weg te jagen dat niet alleen sportief belangrijk is maar via hoofdsponsor Red Bull heel veel geld in de F1 pompt.

