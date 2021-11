Hamilton zwakt kritiek op Bottas af: “We hebben allemaal weleens een slechte dag”

“We hebben allemaal weleens een slechte dag”, schrijft Hamilton op Instagram bij een foto van de start. “We leven en we leren. Ik zei dat VB (Valtteri Bottas, red.) de deur openliet en natuurlijk komen mensen dan met kritiek. We zijn een team, we winnen en verliezen als een team. Er is niet één persoon verantwoordelijk voor winst of verlies, we doen het samen, goed of slecht. Je kan ons dan verslaan, maar je kan ons niet breken. Op naar de volgende, Valtteri. We blijven pushen, bro.”