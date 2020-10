Hamilton wint in Portimão 92ste GP na chaotische openingsfase en breekt legendarisch record Schumacher: “Het is ongelooflijk”

Formule 1Lewis Hamilton heeft weer een nieuw record te pakken. In het Portugese Portimão - dat voor het eerst de F1 mocht ontvangen - bleef de Brit na een chaotische openingsfase zijn ploegmaat Bottas voor. Verstappen vervolledigt het podium. Voor Hamilton is het zijn 92ste GP, daarmee steekt hij Michael Schumacher de loef af.

Race twaalf van het seizoen, en daarvoor trok de Formule 1 voor de eerste keer ooit naar Portimão - meerbepaald in de Autódromo Internacional do Algarve. Daar werd vooraf vooral gevreesd voor de spekgladde, onbekende baan en een mogelijk chaotische openingsfase. De bandenkeuze leek cruciaal te gaan worden

Die vrees was terecht. Wat een openingsfase kreeg het publiek te zien! Na nog geen twee bochten werd Pérez na een licht contact met Verstappen van de baan gereden, terwijl Hamilton en Bottas - respectievelijk P1 en P2 aan de start - enkele plaatsen moesten toegeven. Sainz profiteerde en nam de koppositie over.

Volledig scherm © Photo News

Al na zes rondjes was het avontuur van Sainz voorbij, Bottas nam over en gaandeweg nam Mercedes de touwtjes volledig in handen. Max Verstappen was de enige die nog in de buurt van het duo Hamilton-Bottas kwam, maar ook de Nederlander kon geen gevaar vormen.

Lewis Hamilton kwam niet meer in de problemen en kwam comfortabel als eerste over de meet. Ploegmaat Valtteri Bottas kwam 25 seconden later binnen, gevolgd door Max Verstappen op meer dan een halve minuut. Plaats vier was voor Leclerc, en de top vijf werd vervolledigd door Pérez, die na een knappe inhaalrace dus nog een aardige positie heeft weten te bemachtigen.

Een nieuw record voor Lewis Hamilton dus. Met z’n 92ste GP-overwinning klimt hij over Duitse legende Michael Schumacher en wordt hij nu alleen recordhouder. Het is ook een grote stap richting zevende wereldtitel, eveneens een record dat in handen is van Schumacher. “Het is zo’n eer om met jullie samen te werken”, klinkt het meteen na de race bij de Brit door de boordradio.

Hamilton: “Tijd nodig om me dit te realiseren”

“Dit record heb ik te danken aan al die mensen hier en in de fabriek”, bedankte Hamilton zijn team en de mecaniciens. “Ze blijven innoveren. Elk jaar leggen ze de lat hoger. Het is zo’n privilege om met hen te werken. Het is echt ongelooflijk. Bedankt aan iedereen om er steeds voor te gaan, niemand leunt achterover. Deze samenwerking is een echte inspiratie, het is met niets vergelijkbaar.”

“Ik kon alleen maar dromen over waar ik vandaag sta”, vervolgde de zesvoudige wereldkampioen. “Ik had geen kristallen bol toen ik ervoor koos om naar Mercedes te gaan. We hebben alleen maar geprobeerd om er elke dag het beste van te maken. We roeien allemaal in dezelfde richting. Ik zal tijd nodig hebben om me dit ten volle te realiseren. Toen ik over de finishlijn kwam, was ik mentaal nog in racemodus. Ik vind nu dus geen woorden om mijn emoties te beschrijven.”

Volledig scherm © Pool via REUTERS

