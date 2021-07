Hamilton troeft Verstappen af en mag vooraan starten in sprintrace op Silverstone

Doordat er dit GP-weekend wordt geëxperimenteerd met een nieuw format, werd op Silverstone niet traditioneel op zaterdagmiddag maar al op vrijdagavond gekwalificeerd. Hierin moest de startgrid bepaald worden voor de 17 rondes durende sprintrace van een dag later, waarin naast een paar WK-punten (3 voor de winnaar) vooral ook de startplekken voor de hoofdrace op zondag verdeeld zullen gaan worden. Op de voormalige militaire vliegbasis was het vanavond dus ook vooral zaak blikschade te vermijden, met het risico anders mogelijk de rest van het weekend achter de feiten aan te lopen. In deze missie slaagde in ieder geval iedereen.

Max Verstappen was eerder op de dag nog bijna 8 tienden sneller dan zijn grote concurrent Lewis Hamilton, maar in de kwalificatie werd al gauw duidelijk dat het daadwerkelijke verschil zeker niet zo groot is. Sterker nog, aan het einde van het tweede gedeelte haalde de Brit uit het niets een halve seconde af van de toptijd van de Nederlandse WK-leider.

En dat het dit weekend gewoon weer dicht bij elkaar zit, bleek nog maar eens in Q3. Het lukte Hamilton niet om zich in de laatste run nog te verbeteren, maar dat was alsnog genoeg om Verstappen nét van zich af te houden. Of de kwalificatienederlaag onverwachts kwam voor de Nederlander? “Nee, ik ben niet verrast”, zei hij direct na afloop. “We moeten vooral naar onszelf kijken. De auto is goed, maar ik had heel veel onderstuur dus ik kon de bochten niet aanvallen. Het is nog altijd erg close, alles is hier mogelijk.”