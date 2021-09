Hamilton topt eerste vrije oefenritten in Italië

In Italië werken de F1-piloten dit weekend opnieuw een GP met sprintrace af. Vrijdagavond (18 uur) staat in Monza de kwalificatie voor die sprintrace op de agenda. Dat gebeurt in het vertrouwde opzet van de normale kwalificatie voor de GP’s, in drie fases (Q1, Q2, Q3). De sprint op zaterdag (16u30) is een race van circa een half uur over 100 kilometer. De winnaar van de korte wedstrijd verdient drie WK-punten, de nummer 2 krijgt twee punten en de nummer 3 houdt een punt over aan de sprint. De uitslag van de sprintrace bepaalt de startvolgorde voor de GP op zondag (15 uur). De winnaar van de sprint verovert dus de poleposition. Voor de sprintrace is zaterdag (12 uur) nog de tweede vrije training voorzien.