Hamilton pakt 95ste GP-zege na turbulente race in Bahrein, Red Bull met Verstappen en Albon mee op het podium

Formule 1Lewis Hamilton heeft een turbulente GP van Bahrein gewonnen. De Britse wereldkampioen was de betere van Max Verstappen en Alexander Albon. Het wedstrijdbegin werd opgeschrikt door een zware crash van Romain Grosjean . Voor Hamilton is het de 95ste GP-zege uit z'n carrière.

De belangrijkste winst in de Formule 1 was vandaag het leven van Romain Grosjean. De Fransman (34) wist zich uit zijn gehalveerde, brandende bolide te bevrijden, nadat die zich dwars door de vangrail had geboord. Dat Grosjean, met volgens de eerste berichten alleen lichte brandwonden op handen en voeten, het ongeluk in de openingsronde overleefde, mag een half wonder worden geheten.

De race werd na de crash van Grosjean direct gestaakt. De opluchting in de paddock en pitlane was groot toen duidelijk werd dat die bij kennis was en zwaar letsel hem bespaard was gebleven. De FIA werd overal bedankt voor het verplicht stellen van de halo, de beugel die de coureur sinds 2018 beschermt. Vooral onder coureurs was destijds veel weerstand tegen de vernieuwing.

Volledig scherm © Photo News

Na een oponthoud van anderhalf uur, de vangrail werd vervangen door een betonnen afscheiding, werd de race herstart. Met als startopstelling de racevolgorde zoals die was op ‘safety car line 2’. Verstappen begon vanaf de eerste startrij, want hij had Valtteri Bottas ingehaald. Net als bij de eerste start drong Sergio Perez even aan, maar de Mexicaan sloot opnieuw aan achter de Nederlander op plek drie.

Ook nu werd er maar kort geracet. Daniil Kvyat tikte Lance Stroll aan, die op zijn kop belandde. Opnieuw was het de halo die de coureur hielp om, ongedeerd, uit de bolide te kunnen kruipen. Dit keer was er geen code rood, wel een safety car op de baan om te wachten op het bergen van de Racing Point. Bij de rollende herstart ging het nu wél goed. Behalve voor Bottas, die lek reed en naar binnen moest. Verstappen bleef tweede en kon Hamilton aardig volgen, maar klaagde richting zijn engineer dat zijn auto ‘rondsprong als een kangoeroe’.

Volledig scherm De wagen van Stroll ging overkop. © AFP

Verstappen hield het gat met Hamilton zo rond de vier, vijf seconden. Als eerste ging Verstappen vervolgens naar binnen voor de tweede bandenwissel. Die duurde voor Red Bull-begrippen te lang. Hamilton reageerde direct, schakelde ook over op hard, en behield de leiding in de wedstrijd. Verstappen had het gat met de Brit wel verkleind tot zo’n 3,5 tel.

Maar zicht op de zege was er geen moment. De race eindigde, geheel in stijl, met een incident. Een paar ronden voor het eind plofte de motor van Perez, die nog altijd derde lag. Hij reed nog een tijdje door, totdat de vlammen eruit kwamen. Met als gevolg: weer een satefy car op de baan. En een derde plek voor Alexander Albon. Het duurde zo lang om de auto van Perez van de baan te krijgen, dat de race achter de safety car eindigde.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Pool via REUTERS

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.