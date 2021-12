Hamilton nipt sneller dan Verstappen bij eerste oefensessie van gloednieuw circuit in Saoedi-Arabië, Bottas: “Man, wat is deze baan cool”

Formule 1 Race tegen de klok: Formule 1-teams wachten nog op hun vracht uit Mexico

Verschillende Formule 1-teams staan in de aanloop naar de Grote Prijs van Brazilië, zondag in São Paulo, voor een race tegen de klok. Een deel van de vracht vanuit Mexico, waar Max Verstappen zijn koppositie in de WK-stand verstevigde, is door vertragingen in het luchtverkeer nog niet op de plaats van bestemming afgeleverd. De eerste oefensessie staat al morgennamiddag gepland, volgens de woordvoerder van de F1 is het officiële tijdschema (nog) niet in gevaar.

