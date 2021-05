Hamilton nekt in slot Verstappen na meesterlijk plannetje en wint voor vijfde keer op rij in Spanje

Formule 1Voor het vijfde jaar op rij heeft Lewis Hamilton (Mercedes) de Formule 1-manche van Spanje gewonnen. Max Verstappen (Red Bull) bood in Catalonië stevig weerwerk, maar een slimme strategie die deed terugdenken aan het zinderende einde in Hongarije 2019 maakte dat de zevenvoudige wereldkampioen in het slot over de Nederlander denderde. Hamilton verstevigt ook zijn WK-leidersplaats. Valtteri Bottas (Mercedes) mocht mee op het podium.

Lewis Hamilton veroverde gisteren zijn 100ste pole uit z’n F1-carrière, maar werd in bocht één voorbijgesneld door een man die ook wat te vieren had. In zijn honderdste race voor Red Bull Racing schoof Max Verstappen via de binnenbocht voorbij de zevenvoudige wereldkampioen. Knap manoeuvre. En of de Nederlander het Lewis dit seizoen lastig wil én kan maken, even niet denkend aan de complottheorieën die in de paddock opdoemen.

Volledig scherm © AFP

Hamilton bleef in de eerste helft van de race op anderhalve seconde van de Nederlander hangen - Bottas en co. hadden al snel door dat zij voor de restjes mochten knokken. Na een eerste rondje pitstops - die van Verstappen was nochtans matig omdat een mecanicien te laat kwam aangehold met vers rubber - zat Hamilton plots op zes seconden, maar in een mum van tijd vlamde de Brit op zijn mediums weer naar de achtervleugel van Verstappen.

Strategie

Net wanneer Hamilton klaar leek voor de eerste aanvalspoging, dook-ie de pits in. Een strategie die deed terugdenken aan Hongarije 2019. Hamilton geraakte toen maar niet voorbij Verstappen, ging wisselen en peuzelde met vers rubber de Nederlander alsnog op in de slotronden. Wel: ook nu was Verstappen een vogel voor de kat. Hamilton dichtte net als twee jaar geleden de kloof van 20 seconden en ging in ronde 60 van 66 voorbij Verstappen. De blik bij Mercedes-baas Toto Wolff sprak boekdelen - een meesterzet van Mercedes.

Valtteri Bottas (Mercedes) mocht mee op het podium, voor Charles Leclerc (Ferrari) en Sergio Perez (Red Bull).

Hamilton verstevigt zijn leidersplaats in het algemeen klassement. Hij heeft nu 14 punten op nummer twee Verstappen. De zevenvoudig wereldkampioen won eerder al de seizoensopener in Bahrein en de GP van Portugal, die vorige week plaatsvond. Tussendoor kwam Verstappen als eerste over de meet in de GP van Emilia-Romagna. De vijfde WK-manche van het seizoen, de GP van Monaco, volgt over twee weken op zondag 23 mei.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AFP

