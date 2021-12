Hamilton moet sanctie vrezen, Verstappen klokt snelste tijd in laatste training van Jeddah

Ook in de slottraining bleek maar weer dat verkeer een groot issue is op het nieuwe, lange stratencircuit aan de Rode Zee dat liefst 27 bochten telt, waarvan een aantal ‘blind’. Zo was het Lewis Hamilton die in één rondje zowel Pierre Gasly als een aanstormende Nikita Mazepin hinderde. “Dit moet je me echt eerder zeggen”, vertelde de regerend wereldkampioen aan zijn engineer. Bovendien zou hij een dubbele gele vlag hebben genegeerd. Hij wordt op het matje geroepen, krijgt hij een gridstraf? Het is onduidelijk of de stewards nog voor de kwalificatie met een verdict komen. Verstappen werd voor dezelfde overtreding in Qatar vijf plekken teruggezet.