Hamilton mag in Portugal voor de 97ste keer in z’n carrière vanuit pole position vertrekken

Hamilton start voor de 97ste keer in z'n carrière van de pole. Hij was net iets sneller dan zijn ploeggenoot Bottas, die de snelste was tijdens de drie vrije trainingen op het circuit van Portimão. De Grote Prijs van Portugal is de twaalfde race van dit jaar in de Formule 1. Hamilton is de leider in het kampioenschap na zeven overwinningen in de voorgaande elf races. De Brit heeft heeft 229 punten. Bottas staat tweede (161 punten), gevolgd door Verstappen met 147 punten.