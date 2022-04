Hamilton likt wonden na pijnlijk moment met Verstappen: “Ik doe niet mee om de titel. Dat is nu al zeker”

Formule 1Een (nieuwe) desastreuze dag voor Lewis Hamilton. Dertiende eindigde hij in de GP van Emilia-Romagna . Het meest pijnlijke: de veertigste ronde, toen hij werd gedubbeld door Max Verstappen. “Ik was gewoon niet snel genoeg en ik weet niet waarom.”

“Lewis, mijn excuses dat je vandaag met zo een auto moest koersen. Dat ding was gewoon onbestuurbaar.”

Het was teambaas Toto Wolff die het voorbij de finish langs de boordradio zei tegen Lewis Hamilton. Het bleef opvallend stil, langs de andere kant. Voor Lewis Hamilton is Imola 2022 er eentje om snel te vergeten. En dan vooral die pijnlijke veertigste ronde: het moment waarop de zevenvoudige wereldkampioen op een ronde werd gezet door Verstappen, de man met wie hij amper een half jaar geleden nog een bloedstollend titelduel uitvocht. Symbolisch voor de dip waar Mercedes in gesukkeld is. Zoals we hier schrijven, is Mercedes zeer sterk als het erop aankomt de auto te laten evolueren. Alleen is de kloof met Ferrari en Red Bull wel heel groot.

Opvallend ook, bij Mercedes: hoe nieuwkomer George Russell vierde werd. Terwijl Hamilton bijna de hele race probeerde voorbij de -begot- Alpha Tauri van Gasly te raken, maar zijn tanden stuk bleef bijten. Imola is geen makkelijk circuit om voorbij te steken, en de soms nog natte stroken beperkten de mogelijkheden, maar toch. Het was koren op de molen van sommige waarnemers, zoals ex-wereldkampioen Mika Hakkinen, die in Imola zei te verwachten dat Hamilton niet meer gemotiveerd raakt om met een middelmatige auto te racen. En misschien nog voor het einde van het seizoen zal stoppen...

Lewis Hamilton zelf reageerde uiteraard ook. Al was het kort. “Dit was heel moeilijk. Ik was gewoon niet snel genoeg en ik weet niet waarom. Gelukkig kon George (Russell, red.) tenminste wat punten sprokkelen. Mijn excuses aan iedereen dat ik daarin niet slaagde. Ik doe niet meer mee om de titel, zoveel is nu al zeker.”

En toch volgde ook een sprankeltje hoop. “Neen, dit was geen dieptepunt. Ik heb al slechtere momenten gekend in mijn carrière. We geven niet op. Ik wil de auto beter leren begrijpen in de hoop verbeteringen te kunnen doorvoeren. Zo kunnen we gedurende het seizoen vooruitgang boeken.”

