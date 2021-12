Formule 1 Hoogspan­ning houdt aan: Red Bull broedt op klacht nu Hamilton plots ongenaak­baar lijkt

Lewis Hamilton en Max Verstappen zijn aan elkaar gewaagd. Maar het scoreverloop van het seizoen illustreert vooral dat de uitkomst onvoorspelbaar is. En maakt ook duidelijk waarom Red Bull misschien op een klacht tegen Mercedes broedt. Want plots is de bolide van Hamilton ongenaakbaar - ze kijken opnieuw naar die achtervleugel. Verstappen: “Het verschil in snelheid is groot. Ik verwacht geen wonderen.” Hamilton hield het na de kwalificaties op “hard werken loont”.

21 november