Hamilton heeft corona en mist GP van Sakhir, enter Stoffel Vandoorne? “Ik reis af naar Bahrein”

Formule 1Wereldkampioen Lewis Hamilton heeft positief getest op het coronavirus, zo kondigde zijn team zopas aan. Hij mist zondag de Grote Prijs Formule 1 van Sakhir, waardoor de kans groot is dat Stoffel Vandoorne hem vervangt. “Het is nog even afwachten. Morgen krijg ik duidelijkheid.”

“De Mercedes-AMG Petronas F1-ploeg moet jammer genoeg aankondigen dat Lewis Hamilton positief heeft getest op Covid-19, waardoor hij niet kan deelnemen aan de GP van Sakhir dit weekend. Lewis onderging vorige week drie tests, die telkens negatief terugkwamen. De laatste werd afgenomen op zondagmiddag op het Internationale Circuit van Bahrein, als deel van het standaard testprogramma bij raceweekends.”

“Maandag stond hij toch op met milde symptomen en vernam hij dat hij, voor afreis naar Bahrein, in contact was gekomen met iemand die later positief had getest. Daarom volgde dus een nieuwe test, waarna ook Lewis besmet bleek te zijn. Een hertest bevestigde dat. Lewis is nu, zoals de protocols dat voorschrijven, in quarantaine. Met uitzondering van de milde symptomen is hij fit en voelt hij zich goed, onze hele ploeg wil hem dan ook een spoedig herstel toewensen.”

Quote De kans bestaat inderdaad dat ik zal rijden. Wait and see. Morgen reis ik af naar Bahrein Stoffel Vandoorne

Lewis Hamilton reageerde wat later: “Ik ben er het hart van in dat ik komend weekend niet kan racen. Sinds de seizoensstart heb ik met mijn team alle voorzorgmaatregelen genomen om veilig te blijven. Jammer genoeg legde ik de voorbije week drie negatieve tests af.” Hamilton moet tien dagen in quarantaine. “Ik heb wel het geluk dat ik milde symptomen heb, ik ga mijn best doen om fit en gezond te blijven.”

Enter Stoffel Vandoorne?

“We zullen snel communiceren over wie zijn vervanger wordt”, zo staat er ook nog te lezen in het persbericht, en de kans is heel groot dat dat Stoffel Vandoorne wordt. Onze 28-jarige landgenoot, die tussen 2016 en 2018 voor McLaren 41 GP’s afwerkte in de koningsklasse van de autosport, combineert dit jaar het Formule E-kampioenschap met de rol van testpiloot bij Mercedes in de Formule 1. Hij legt vandaag nog een Formule E-test af in Valencia en reist dan af naar het oliestaatje, waardoor alles er op wijst dat hij de Brit komend weekend vervangt. Een andere optie is de Mexicaan Esteban Gutiérrez, net als Vandoorne testrijder bij de renstal.

“Ik ga hoe dan ook naar Bahrein”, vertelde Vandoorne. “Maar op dit moment weet ik niet wat er gaat gebeuren. De kans bestaat inderdaad dat ik zal rijden. Wait and see. Morgen reis ik af naar Bahrein en dan zal ik waarschijnlijk te horen krijgen of ik mag rijden.”

Vandoorne kreeg deze ochtend het bericht dat Hamilton positief testte. “Het team vertelde mij dat Lewis corona had opgelopen. Daarna was het gewoon wachten voor mij. Om eerlijk te zijn heb ik er nog niet te veel over kunnen nadenken, omdat ik me gefocust heb op mijn Formule E test. Dat was de prioriteit vandaag.”

Hamilton, die zich twee weken terug al verzekerde van zijn zevende wereldtitel, is overigens de derde rijder in de Formule 1 die positief is getest op het coronavirus. Eerder overkwam dat de Mexicaan Sergio Pérez in augustus voor de 70th Anniversary Grand Prix op Silverstone en de Canadees Lance Stroll na de Grote Prijs van de Eifel in Duitsland.

