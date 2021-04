Hamilton grijpt polepositie in GP van Imola, Pérez is ploegmaat Verstappen te snel af

Formule 1 Verstappen snelste tijdens Formule 1-testdagen Bahrein, Hamilton slechts vijfde

14 maart Max Verstappen kan het nieuwe seizoen in de Formule 1 met vertrouwen tegemoet zien. De auto die Red Bull voor de Nederlander met Belgische roots bouwde lijkt snel en betrouwbaar. De 23-jarige Limburger was vandaag de snelste van het hele pak in de laatste testsessie in Bahrein.