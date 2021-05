Hamilton gefrustreerd na mislukte kwalificatie in Monaco: “We moeten harder werken, ik zal kritisch zijn”

Hamilton reed slechts de zevende tijd in het Prinsdom. “Ik zal binnenskamers kritisch zijn”, mopperde de Brit. “We moeten harder werken en van deze situatie leren. Daarna moeten we sterker terugkomen.”

Hamilton vond het lastig om de banden van zijn Mercedes op de juiste temperatuur te krijgen in Monaco. Hij verschilde van mening met zijn ingenieurs. “Dat was inderdaad een onderwerp van discussie”, erkende teambaas Toto Wolff van Mercedes. “Het is logisch dat Lewis gefrustreerd is. In Monaco is het lastig inhalen. Er kan misschien al een streep door zijn weekend.”