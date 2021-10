Hamilton, die gridstraf van tien plaatsen kreeg, daagt op in Turkije in genderneutrale Schotse kilt

Luis Hamilton is er andermaal in geslaagd alle aandacht naar zich toe te trekken in de paddock. Deze keer daagde hij in het Istanboel Park op in een Schotse kilt, eentje van het merk Burberry: “Het is gewaagd, maar ik hou van de outfit," aldus Hamilton. “Mensen zullen daar anders over denken, maar dat is ok. Iedereen mag dragen wat men wil." Eerder stond Hamilton in 2017 al eens op de cover van het mannentijdschrift GQ in een kilt. Dit nadat hij zijn neefje via Instagram had uitgelachen omdat hij er in een roze jurk poseerde: “Het was toen ook een genderneutrale kilt,” voegde Hamilton eraan toe. “Eentje die we toen samen met Tommy Hilfiger gemaakt hebben."