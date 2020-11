Haas bevestigt: Fittipaldi vervangt Grosjean bij tweede race in Bahrein

Formule 1 Hamilton viert 92ste zege en legenda­risch record: “Ik had krampen, overkomt me anders nooit”

26 oktober Na twintig ronden was het duidelijk. En of hij absoluut record­houder van het aantal overwinningen in ­Formule 1 zou worden. Lewis Hamilton won gisteren zijn 92ste grand prix. Makkelijk. Maar dé grote ster van het weekend was het circuit, dat ervoor zorgde dat deze manche er eentje was om vingers bij af te likken.