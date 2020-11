Grosjean reageert vanuit het ziekenhuis op crash: “Zonder de halo had ik jullie nu niet kunnen spreken”

Formule 1De Franse F1-rijder Romain Grosjean (34) heeft vanuit een militair ziekenhuis in Bahrein gereageerd na zijn spectaculair ongeval tijdens de Grote Prijs Formule 1 van Bahrein deze namiddag. De Fransman maakt het gezien de vreselijke crash goed. “En zeggen dat ik aanvankelijk geen fan was van de ‘halo’ (het systeem dat het hoofd van de rijders beschermt, red.).”

“Ik ben in orde. Bedankt voor alle berichtjes”, begint Grosjean terwijl hij z’n stevig ingepakte vingers toont. “Ik was aanvankelijk geen fan van de halo, maar nu is het ongelooflijk belangrijk voor de Formule 1. Zonder die uitvinding had ik nu niet tegen jullie kunnen spreken”, aldus de Fransman. “Hopelijk kan ik jullie snel opnieuw schrijven over hoe het gaat”, zegt Grosjean nog, terwijl hij wat met z'n vingers beweegt.

Grosjean kwam deze namiddag aan een snelheid van meer dan 200 km/u in de vangrail terecht tijdens de GP van Bahrein. Z’n wagen splitte in twee stukken en vatte vuur. Grosjean kon na ruim twintig seconden op eigen kracht het wrak ontvluchten. Hij houdt aan het vreselijke ongeval enkel wat brandwonden aan de vingers en de enkels over.

Günther Steiner, z’n teambaas bij Haas reageerde ook nog bij Sky Sports F1. “Ik heb net met hem aan de telefoon gesproken en hij is helder en maakt het goed”, zei Steiner. “Hij blijft een nacht in het ziekenhuis, ze willen hem daar houden. Maar hij vertelde mij dat hij zich goed voelt. Er lijkt niets gebroken te zijn. Hij heeft zijn handen in verband vanwege de brandplekken. Hij was erg opgewekt, dus ik ben heel blij.”