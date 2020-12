Grosjean, die dood in de ogen keek, doet uitgebreid verhaal na horrorcrash: “Ik wilde niet eindigen als Niki Lauda”

Formule 1"Ik zag de dood in de ogen", beschrijft Formule 1-piloot Romain Grosjean zijn horrorcrash in de Grand Prix van Bahrein in een interview met de Franse tv-zenders TF1 en LCI. "Door de vlammen zag ik alleen maar oranje rond mij. Drie keer heb ik geprobeerd om eruit te komen voor het lukte. Ik zag de dood op me af komen en moest wel ontsnappen."

"Ik was het meest bang voor mijn dierbaren, voor mijn kinderen in de eerste plaats, maar ook voor mijn vader en moeder. Voor mezelf was ik niet echt bang. Ik dacht ook aan Niki Lauda (die in 1976 zwaar verbrand uit een crash kwam). Zo wilde ik niet eindigen. Ik moest zo snel mogelijk uit de auto komen. Ik heb nooit het bewustzijn verloren, heb mijn gordel uitgedaan en had geluk dat mijn stuur er niet meer opzat. Ik stak mijn handen uit de auto en voelde het vuur. Ik klom eruit en voelde hoe iemand me uit de vuurzee trok. Toen wist ik dat ik veilig was."

"Dit zal me voor het leven tekenen, maar ik zie het als een wedergeboorte. 29 november 2020 is mijn tweede geboortedag. Ik weet niet of het een mirakel was, misschien was het gewoon nog niet mijn tijd om te sterven. Dankzij de halo, zonder die bescherming was ik er nu niet meer. Ik denk wel dat ik wel wat psychologische hulp kan gebruiken. Ik heb de beelden bekeken en het is de ergste crash die ik ooit gezien heb. Zoiets zie je zelfs in Hollywood niet."

Uiteindelijk verbleef Grosjean 28 seconden in een inferno van zo'n 450 graden Celsius. Al wat hij er aan overhield waren brandwonden op de rug van zijn handen. "Die zijn slechts oppervlakkig, ik kan al mijn vingers nog bewegen".

Grosjean wil ook zo snel mogelijk weer racen. Volgend weekend kruipt reserverijder Pietro Fittipaldi achter het stuur van de Haas voor de Grand Prix van Sakhir, een week later wil Grosjean dat zelf weer doen voor de Grand Prix van Abu Dhabi. "Ik ben blij dat ik nog leef, maar ik wil ook weer racen. Liefst al in Abu Dhabi. Zelfs al zou ik daar helemaal achteraan eindigen, zou ik tevreden zijn. Ik wil mijn tijd in de Formule 1 niet op deze manier afsluiten. Voor mijn familie zal het moeilijk te begrijpen zijn, maar ik heb er zelf nood aan om weer in een F1-bolide te stappen, om te zien of ik nog door kan gaan als rijder."

De Grand Prix van Abu Dhabi is de laatste van het seizoen. Daarna is de 34-jarige Grosjean einde contract bij Haas en moet hij naar een andere werkgever op zoek.

Grosjean had gehoopt het ziekenhuis dinsdag al te mogen verlaten, maar uiteindelijk houden de dokters hem er een dag langer. "Niets zorgwekkend, de artsen vinden het gewoon veiliger hem nog een dagje daar te houden", verduidelijkte Günther Steiner, de teambaas van Haas.

Volledig scherm © Photo News