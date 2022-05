Grand Prix van Miami staat voor de deur: kan Mercedes zich herpakken?

Vorig seizoen moest hij na een héérlijk duel nipt de duimen leggen voor Max Verstappen, maar dit jaar heeft Lewis Hamilton het erg lastig. De 37-jarige Brit staat amper zevende in de WK-stand en werd in Imola zelfs op een ronde gereden. Een absoluut dieptepunt in zijn carrière. Er moest dus dringend gesleuteld worden aan zijn wagen en dat hebben ze bij Mercedes ook gedaan, maar dat doet ieder team. “In Miami is de kans groot dat we een paar aanpassingen op de auto kunnen zetten. Wijzigingen waarvan we hopen dat ze ons de juiste richting uit doen gaan. Want al onze problemen in één keer oplossen, dat lukt niet. Misschien vinden we op die manier wel het kernprobleem waarmee onze auto worstelt…”, aldus technisch directeur Andrew Shovlin.