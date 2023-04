GP in Azerbeidzjan ziet er komend weekend helemaal anders uit: revolutionaire ‘Sprint Shootout’ maakt intrede (en zal ook in Francorchamps te zien zijn)

ONS RAPPORT. “Moet Vandoorne daarvoor langs de kant toekijken?” en “Alonso slachtof­fer van wekelijkse clubverga­de­ring der regelneven”: de punten na Djedda

Genoeg voor de overwinning in Saoedi-Arabië was het niet, maar Max Verstappen toonde in Djedda opnieuw zijn ongekende klasse. Vanaf plek 15 gestart was de wereldkampioen slim en snel en zorgde hij er handig voor dat hij leider in het WK bleef. Onze F1-watcher beloont de Nederlander dan ook met het hoogste punt van het hele pak: 8,5/10. Een punt dat hij slechts aan één iemand anders ook geeft. Drie buizen ook. Een 5 op 10 voor Nico Hulkenberg: “Moet onze Stoffel Vandoorne daarvoor langs de kant staan toekijken?”