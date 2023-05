Georges-Louis Bouchez doet ook dit jaar opnieuw mee aan de Gouden Formule 1: “Als ik morgen 200.000 euro kan investeren, dan doe ik dat in de Formule 1 en niet in het voetbal”

“Ik kijk al naar Formule 1 sinds ik vijf jaar oud ben”, steekt Bouchez van wal. “De eerste poster op mijn kamer was er eentje van een helse strijd tussen Ayrton Senna en Nigel Mansell, daar was ik heel fier op. Sinds de vreselijke crash van Ayrton Senna in 1994 heb ik geen enkele grand prix meer gemist. Ik was toen acht jaar oud. Na dat ongeval werd Formule 1 ook populairder, steeds meer mensen keken ernaar op televisie. Er kwamen meer reportages, waardoor mijn passie enkel groter werd.”

Naast voorzitter van de MR is Georges-Louis Bouchez ook de grote man bij amateurvoetbalclub Francs Borains. Sinds april 2020 is hij voorzitter van de ploeg uit Henegouwen. Hij houdt van het spelletje, maar zet de Formule 1 net een trapje hoger. “Ik vind het moeilijk om te kiezen, maar als ik morgen 200.000 euro kan investeren, dan doe ik dat in de Formule 1 en niet in het voetbal. Zelfs het startscherm van mijn gsm staat in het teken van de Formule 1. Het is een fantastische sport.”

Bouchez’ bureau, waar wij aanwezig waren, staat vol met attributen die te maken hebben met de Formule 1. “Mensen weten wat ze moeten geven voor mijn verjaardag. Ik koop zelf ieder jaar een vijftal maquettes van Formule 1-wagens. In totaal heb ik er 150.”

Hij is een enorme fan van de Brit Lewis Hamilton. “Lewis is een spectaculaire coureur en daar hou ik van. Vroeger was ik eveneens fan van Ayrton Senna, omdat ook hij zoveel charisma had. Daarom was ik geen supporter van Michael Schumacher. Ik heb respect voor hem, maar hij was voor mij niet spectaculair genoeg. Max Verstappen is een vechter en een goede coureur, maar Hamilton is meer een ster.”

