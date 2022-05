Gelukkig zat venijn in de staart: Max Verstappen wint in Miami na spannend slot, Charles Leclerc blijft WK-leider

Formule 1Geen grand prix in de geschiedenis die zo gehypet werd als de allereerste in Miami. Wat we hier zouden beleven, dat had de Formule 1 nog nooit meegemaakt. Maar bovenop het feestgedruis, de glamour en de sterrenregen moet ook nog even op een circuit gereden worden. En dat viel tegen. Gelukkig zorgde de safety car in het slot van de race nog voor wat spankracht. Max Verstappen hield stand en won.

De eerste grand prix van Miami krijgt een plaats in het grote geschiedenisboek van Formule 1. Niet om wat op de piste gebeurde. Wel om de politieke en commerciële achtergrond. Miami was de eerste race die werd georganiseerd volgens het nieuwe business-model van Liberty Media, de eigenaars van het F1-circus. Dit wordt immers de saus die in almaar rijker porties over de toekomstige jaargangen zal worden gegoten: racen in grote steden of oorden die tot de verbeelding spreken, met veel meer mogelijkheden om munt te klinken uit de populariteit van de sport, en het VIP-gebeuren errond. Topteams Ferrari en Red Bull hadden elk een slordige duizend VIP-gasten, die ergens op het circuit een weekend lang op exquise natjes en droogjes werden vergast, en zich om beurten in de paddock aan de helden mochten gaan vergapen. En aan de sterren die bij bosjes binnenvielen: Michelle Obama, Scarlett Johansson, de tennis-zusjes Williams of David Beckham en tal van Amerikaanse celebrities, we spotten ze allemaal.

Volledig scherm Hamilton, Jordan, Beckham en Brady. © Twitter Mercedes

Ondertussen draaiden de kassa’s in de ‘fan zone’ dol: de nieuwe Amerikaanse supporters gingen figuurlijk op de vuist voor t-shirts die voor 100 dollar de deur uit vlogen, en wat beter afgewerkte polootjes voor dubbel zoveel. Terwijl de tribunes vol zaten met tickets van minstens 300 dollar. Als ook Las Vegas volgend jaar een even groot commercieel succes is, dan is dat slecht nieuws voor de traditionele circuits als Francorchamps, waar Liberty Media niet zelf alles organiseert en dus vermunt, zoals hier in Miami, maar alleen maar verdient aan het contractuele startgeld. Tekenend in die context: tijdens de persconferentie van de teambazen werd zelfs een vraagteken gezet boven de houdbaarheidsdatum van Monaco.

Maar er moet dus ook nog gekoerst worden. En vrijdag sloeg de hoera-stemming al van bij de eerste training om. Een trend die zaterdag culmineerde in een anti-climax: “Dat trage gedeelte van het circuit, dat is veel te ‘Mickey Mouse’”, zei Max Verstappen. “Het doet me denken aan mijn jeugd, toen ik met de kart rond de auto’s ging rijden op de parking van de doe-het-zelf,” zei Hamilton. De layout van het nieuwe circuit, op papier veelbelovend, bleek in de praktijk dus heel wat minder voer voor spektakel. Temeer omdat er een probleem was met het asfalt: buiten de ideale lijn was het spiegelglad. “Ik ben zeer ontgoocheld,” zei Sergio Perez. En Sebastian Vettel, oudgediende en dus wat meer flapuit: “Ze hadden al dat geld beter in een echt circuit gestopt, zoals er heel wat zijn in Amerika…”

De race begon dan ook zoals al die negatieve geruchten vanuit het deelnemersveld lieten vrezen: iets dat naar een processie neigde. In het middenveld werd wel wat gebikkeld, maar daar waar het echt telt, voorin, bleven we op onze honger. Gelukkig kan je altijd rekenen op ene Max Verstappen, als je toch enig animo geserveerd wil zien. Wat een start alweer, hoe de regerende wereldkampioen zich in de eerste bocht voorbij de Ferrari van Carlos Sainz wrocht en vanuit zijn tweede positie kon gaan jagen op zijn grote rivaal, Charles Leclerc. Meer zelfs: toen Max in ronde 9 in het zog van de Ferrari raakte, schakelde hij zijn DRS in -systeem om achtervleugel in te stellen zodat je makkelijker nadert- en ging voorbij. Klaar. Voor een makkelijke overwinning. Zo leek. Immers: Norris crashte, de safety car kwam en stak venijn in de staart van de koers. Leclerc opnieuw in de kont van Verstappen en nog tien zinderende ronden. Waarin de Monegask ondanks verwoede pogingen niet meer voorbij raakte.

Na Imola werd Leclerc dus andermaal geklopt door Verstappen, maar de Monegask kon de schade beperken met zijn tweede plaats: in het kampioenschap behoudt hij 19 punten voorsprong op de Nederlander.

Heel wat celebs in Miami:

