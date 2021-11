Frank Williams, oprichter van gelijknamig F1-team, is overleden: “Een levende legende en een icoon”

Formule 1Sir Frank Williams, de oprichter van het Formule 1-team Williams, is op 79-jarige leeftijd overleden. De Brit werd vrijdag opgenomen in het ziekenhuis en overleed vandaag in het bijzijn van zijn familie. Williams raakte in 1986 verlamd bij een auto-ongeluk en zat sindsdien in een rolstoel, maar bleef ‘zijn’ team nog geruime tijd leiden.

Frank Williams geldt als een icoon van de Formule 1. Na een korte carrière als piloot zette hij samen met Patrick Head een eigen renstal op. Het team dat de naam van Williams draagt, debuteerde in 1977 in de Formule 1. Williams veroverde negen wereldtitels bij de constructeurs en leverde zeven keer de individuele wereldkampioen: Alan Jones (1980), Keke Rosberg (1982), Nelson Piquet (1987), Nigel Mansell (1992), Alain Prost (1993), Damon Hill (1996) en Jacques Villeneuve (1997). De Braziliaanse racelegende Ayrton Senna kwam in 1994 om het leven toen hij voor Williams reed. De drievoudig wereldkampioen vond de dood bij een zware crash in de Grote Prijs van San Marino.

Williams eindigde in 2015 nog als derde in het WK voor constructeurs, maar daarna zakte de Britse renstal ver weg. Vorig seizoen wist Williams zelfs geen enkel punt te scoren. Dit seizoen staat de teller op 23 punten, vooral dankzij de Brit George Russell.

Volledig scherm © Photo News

Frank Williams droeg in 2012 de dagelijkse leiding over de renstal over aan zijn dochter Claire. Afgelopen jaar nam ook zij afscheid van het team, dat door geldgebrek op zoek moest naar financiers en in handen kwam van de Amerikaanse investeringsmaatschappij Dorilton Capital.

“Claire Williams belde me vanochtend op om te vertellen dat haar geliefde vader, Sir Frank Williams, is overleden”, zei directeur Stefano Domenicali van de Formule 1. “Hij was een grootheid in onze sport en heeft de grootste uitdagingen in het leven overwonnen. We hebben een erg geliefd en gerespecteerd lid van de Formule 1-familie verloren. We gaan hem enorm missen.”

Het Formule 1-team roept op om als eerbetoon aan Frank Williams donaties te doen aan de organisatie die zich inzet voor mensen met een dwarslaesie. “We zijn heel bedroefd door het overlijden van onze oprichter Sir Frank Williams”, zegt teambaas Jost Capito. “Sir Frank was een legende en een icoon van onze sport. Uniek in zijn soort en een echte pionier. Ondanks veel tegenslagen in zijn leven heeft hij ons team naar zestien wereldtitels geleid, waarmee we een van de meest succesvolle renstallen in deze sport zijn.”

Volledig scherm © AFP