Formule 1 wil op termijn naar 24 races per seizoen

Na de opener in Melbourne (21 maart) volgen de manches in Bahrein (28 maart) en Shanghai (11 april). Het doek over het seizoen valt op 5 december, met de GP van Abu Dhabi. Voor de GP van 25 april ligt nog geen circuit vast. Voor het eerst staat er in Saudi-Arabië een manche op de planning. De GP in Jeddah is op 28 november de op een na laatste bijeenkomst van het seizoen.