Formule 1-team Haas gaat ondanks controverse toch door met Mazepin

In het filmpje is te zien hoe de jonge Rus de borsten van een vrouw probeert te betasten. Die is daar duidelijk niet van gediend. De beelden werden al snel weer verwijderd, maar het kwaad was geschied. De renstal startte een intern onderzoek op en onder meer de Internationale Autosportfederatie FIA noemde het gedrag ongepast.

Mazepin, die zijn plaats in de Formule 1 in de eerste plaats dankt aan de sponsoring van zijn vader, de steenrijke zakenman Dmitry Mazepin, had zijn reputatie al niet mee. Op en naast de piste gedraagt hij zich agressief. In 2016 werd hij in de F3 een wedstrijd geschorst, omdat hij na een race een tegenstander te lijf ging die hem geblokkeerd zou hebben. In de F2 sneed hij onlangs zelf nog tot vier keer toe op volle snelheid een tegenstander de pas af. In aanloop naar de Grand Prix van Bahrein werd Mazepin ondanks de coronamaatregelen op feestjes gespot en in november feliciteerde hij het coronavirus "met zijn eerste verjaardag".