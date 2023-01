Formule 1 staakt zoektocht naar vervanger voor GP van China, 23 races in 2023

Toen begin december bekend werd gemaakt dat er niet in China gereden zou worden, ging men nog op zoek naar andere locaties ter vervanging. Een alternatief vond men niet, dus staan er 23 races op het programma, nog altijd een recordaantal. Daardoor heerst er nu een groot gat, want de race in Shanghai was oorspronkelijk gepland op 16 april. Na Melbourne (2 april) is het vier weken wachten op de race in Baku (30 april).