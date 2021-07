Formule 1-race in Melbourne opnieuw geschrapt, organisatie op zoek naar alternatief

Formule 1 Hamilton kondigt spontaan aan dat hij in Formule 1 blijft: “Ik geniet enorm van de strijd die we nu hebben”

29 april Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is niet bezig aan zijn laatste seizoen in de Formule 1. De 36-jarige Engelse autocoureur kondigde donderdag in aanloop naar de Grote Prijs van Portugal aan dat hij er volgend jaar ook weer bij zal zijn.