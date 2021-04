Formule 1 pakt met nieuwigheidje uit en komt in drie raceweekenden met sprintkwalificatie

Formule 1Drie raceweekenden in de Formule 1 zien er dit seizoen anders uit dan gebruikelijk. Vandaag werd officieel besloten dat er geëxperimenteerd wordt met een sprintkwalificatie op zaterdag. Dat zal gebeuren in twee Europese Grands Prix en in een race buiten Europa. Om welke races het precies gaat, wordt pas later bekend.