Formule 1 nadert apotheose. Wat is de kloof? Waar wordt nog geracet? En kunnen Verstappen en Hamilton beiden wereldkampioen worden?

Formule 1Met nog vijf races te gaan nadert het Formule 1-jaar 2021 zijn climax. Waar stappen klassementsleider Max Verstappen en Lewis Hamilton weer in hun bolides, hoe ziet het programma er nog uit voor de twee rivalen en hoeveel punten zijn nog te verdelen? Alles wat u moet weten over de razendspannende ontknoping in de koningsklasse van de autosport.

Nog vijf races

• Zondag: Mexico

Komend weekend verhuist het circus naar Mexico. Op het Autódromo Hermanos Rodríguez wonnen Hamilton (2016 en 2019) en Verstappen (2017 en 2018) de laatste vier grands prix. In de laatste editie, van 2019, was Verstappen de snelste in de kwalificatie, maar kreeg hij een gridstraf van drie plekken omdat hij een gele vlag had genegeerd. Tijdens de race wierp een lekke band hem vervolgens ver terug, maar na een indrukwekkende inhaalrace finishte hij alsnog als zesde.

Laatste GP in 2019

1. Lewis Hamilton

2. Sebastian Vettel

3. Valtteri Bottas

6. Max Verstappen

• Eerste vrije training, vrijdag: 18.30-19.30 uur

• Tweede vrije training, vrijdag: 22.00-23.00 uur

• Derde vrije training, zaterdag: 18.00-19.00 uur

• Kwalificatie, zaterdag: 21.00-22.00 uur

• Race, zondag: 20.00-22.00 uur

• 14 november: Brazilië

De kans bestaat dat op het Autódromo José Carlos Pace, waar Verstappen de laatste editie (2019) won, de eerste voortekenen zichtbaar worden. Zitten Verstappen en Hamilton elkaar dan nog op de hielen of is het eerste gaatje geslagen? Aan de Grand Prix van Brazilië gaat weer een sprintrace vooraf.

Laatste GP in 2019

1. Max Verstappen

2. Pierre Gasly

3. Carlos Sainz

7. Lewis Hamilton

• Eerste vrije training, 12 november: 16.30-17.30 uur

• Kwalificatie, 12 november: 20.00-21.00 uur

• Tweede vrije training, 13 november: 16.00-17.00 uur

• Sprintrace, 13 november: 20.30-21.00 uur

• Race, 14 november: 18.00-20.00 uur

• 21 november: Qatar

Op het Losail International Circuit staat voor het eerst een Formule 1-race op het programma. In de stad ten noorden van Doha racen normaliter vooral motoren, maar nu strijken de F1-bolides er neer. Als het circuit tenminste is voltooid. Vanaf 2023 heeft Qatar voor tien jaar een contract met de F1.

• Eerste vrije training, 19 november: 11.30-12.30 uur

• Tweede vrije training, 19 november: 15.00-16.00 uur

• Derde vrije training, 20 november: 12.00-13.00 uur

• Kwalificatie, 20 november: 15.00-16.00 uur

• Race, 21 november: 15.00-17.00 uur





• 5 december: Saoedi-Arabië

Wat kan Verstappen uitrichten op het Jeddah Street Circuit, waar de GP van Saoedi-Arabië net als in Qatar een nieuwkomer is op de Formule 1-agenda? Op voorhand wordt het mogelijk een lastige avond voor Verstappen op het zelfbenoemde ‘snelste stratencircuit op de Formule 1-kalender’. Dat zou een kolfje naar de hand van de Mercedessen kunnen zijn. Het stratencircuit in Djedda is met een 6,175 km het wel het op een na langste circuit, op Spa-Francorchamps na. Grote vraag ook hier: is het circuit op tijd af?

• Eerste vrije training, 3 december: 13.30-14.30 uur

• Tweede vrije training, 3 december: 17.00-18.00 uur

• Derde vrije training, 4 december: 14.00-15.00 uur

• Kwalificatie, 4 december: 17.00-18.00 uur

• Race, 5 december: 18.30-20.30

• 12 december: Abu Dhabi

Gaat hier, op de laatste F1-dag van 2021 de beslissing vallen? Dan valt of staat waarschijnlijk alles met de kwalificatie. Wie pole pakt, heeft een dag later op het Yas Marina Circuit de beste papieren. Niet voor niets wordt de Grand Prix van Abu Dhabi door het 20 bochten tellende circuit het Arabische Monaco genoemd. Deze eeuw werd het kampioenschap overigens al zeven keer beslist in de slotrace.

Laatste GP in 2020 (top 3)

1. Max Verstappen

2. Valtteri Bottas

3. Lewis Hamilton

• Eerste vrije training, 10 december: 10.30-11.30 uur

• Tweede vrije training, 10 december: 14.00-15.00 uur

• Derde vrije training, 11 december: 11.00-12.00 uur

• Kwalificatie, 11 december: 14.00-15.00 uur

• Race, 12 december: 14.00-16.00 uur

Nog 125 punten

Er liggen, exclusief de sprintrace in Brazilië en de bonuspunten voor de snelste raceronde, nog liefst 125 punten klaar bij de vijf grands prix. De voorsprong van Verstappen op dit moment bedraagt twaalf punten. Die minieme marge belooft een strijd die voorlopig nog lang niet is beslist en mogelijk pas op de slotrace op 12 december zijn ongetwijfeld zenuwslopende finale beleeft.

Puntenverdeling per grand prix

• Winnaar: 25 punten

• Tweede: 18 punten

• Derde: 15 punten

• Vierde: 12 punten

• Vijfde: 10 punten

• Zesde: 8 punten

• Zevende: 6 punten

• Achtste: 4 punten

• Negende: 2 punten

• Tiende: 1 punt

Zijn er nog bonuspunten te verdienen?

Jazeker, en de kans is aanwezig dat die straks over de wereldtitel beslissen. Zo ligt er sinds 2019 bij elke Grote Prijs een bonuspunt klaar voor de snelste raceronde. En wie het kleine niet eert.... Voor de resterende grands prix liggen dus nog zes punten klaar, precies het verschil tussen Verstappen en Hamilton op dit moment.

Maar we hebben ook nog één van drie sprintraces in 2021 te gaan. In Brazilië liggen voor de top 3 achtereenvolgens drie, twee en één punten klaar.

• Kunnen Hamilton en Verstappen straks allebei tot wereldtitel worden gekroond?

Nee. In punten kunnen ze gelijk komen, maar bij een gelijk puntenaantal wordt gekeken wie dit jaar de meeste races heeft gewonnen. Die wordt gekroond tot wereldkampioen. Als ook het aantal overwinning gelijk is, wordt gekeken naar de coureur met het aantal meeste tweede plaatsen. Indien ook dat gelijk is, gaat men verder met het aantal derde, vierde, vijfde... plaatsen tot een kampioen kan aangeduid worden. Het is in de geschiedenis van de Formule 1 overigens nog nooit voorgekomen dat de bovenste twee coureurs hetzelfde aantal punten hadden na het seizoen. Eén punt verschil kwam wel voor: in 2007 werd Kimi Räikkönen wereldkampioen door Lewis Hamilton één puntje voor te blijven. In 2008 had Hamilton op zijn beurt één punt meer dan Felipe Massa.

