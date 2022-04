Formule 1 maakt zich op voor terugkeer sprintrace: hoe werkt het? Waarom is het ingevoerd? En wat is nieuw?

Voor het eerst dit seizoen worden de posities op de grid niet bepaald door een kwalificatiesessie. Een sprintrace op zaterdag moet de startorde vastleggen voor de wedstrijd die zondag plaatsvindt. Maar hoe gaat dat in zijn werk? In vergelijking met een gewone F1-race is de sprintrace een pak korter. In een Grote Prijs moeten de piloten minimaal 305 kilometer afleggen. In de sprintrace is dat ‘maar’ 100 kilometer. Op het circuit van Imola is die afstand goed voor 21 rondes, wat overeenkomt met een wedstrijd van ongeveer dertig minuten. In tegenstelling tot de echte race, zijn de rijders niet verplicht een pitstop te maken. De banden worden dan ook serieus op de proef gesteld.