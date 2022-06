FIA grijpt in tegen stuiterende auto’s, maar toch ook weer niet: heeft Hamilton zichzelf in de voet geschoten?

Formule 1 “Een erg fout feestje”: Sergio Perez excuseert zich bij partner voor ‘dronken feestvideo’ na GP-winst in Monaco

Zijn zege na de GP in Monaco met iets te veel passie gevierd. Op online circulerende videobeelden van een feestje op een jacht, is te zien hoe Sergio Perez (32) intiem danst met andere vrouwen. De Mexicaan heeft zich via de sociale media openlijk verontschuldigd bij zijn partner Carola. “Een erg foute party, waarover ik geen controle had.”

7 juni