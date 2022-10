FIA bevestigt: Red Bull heeft budgetlimiet licht overschreden, nog niets bekend over mogelijke straf

Formule 1 Onze Formule 1-watcher zeer scherp na de vaudeville in Japan: “Wereld­sport? Amateuris­me, ja”

“In Suzuka was de Formule 1 compleet ridicuul.” Onze watcher Jo Bossuyt had een zakdoek nodig om naar de GP van Japan kijken - niet om z'n tranen te deppen, wel om in te bijten. “Onbegrijpelijk hoe een sport waarin zoveel geld omgaat zichzelf maar in de voet blijft schieten.” Lees hieronder zijn volledige opinie.

9 oktober