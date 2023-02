Ferrari wil met SF-23 gooi doen naar wereldtitel: “Hard gewerkt aan motor. We zijn er klaar voor”

KIJK. Ferrari stelt nieuwe wagen voor, testritje voor Leclerc

De laatste wereldtitel van Ferrari dateert al van 2007 met Kimi Räikkönen. Daarna namen Mercedes en Red Bull over. “Het belangrijkste is om Ferrari weer aan de top te krijgen”, vertelde nieuwe baas Frédéric Vasseur bij de onthulling op het eigen complex in Maranello. “Vorig jaar - en dat is geen geheim - was de motor niet meteen het sterkste onderdeel van de wagen. Maar we hebben er hard aan gewerkt en ik denk dat we er nu wel klaar voor zijn. Qua snelheid behoorden we vorig jaar al tot de besten”