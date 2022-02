Ferrari wil met nieuwe bolide Mercedes en Red Bull vuur aan schenen leggen: “De verwachtingen zijn hoog”

Monegask Charles Leclerc (24) en Spanjaard Carlos Sainz (27) zijn ook dit jaar de twee rijders. De Italiaanse renstal heeft vorig jaar veel tijd en energie gestoken in het ontwerp van de auto voor dit jaar. De regels voor met name de aerodynamica hebben gezorgd voor een grondige aanpassing van de sportwagens, alles met de bedoeling het inhalen makkelijker te maken en het spektakel in de races te vergroten.

Ferrari was vorig seizoen ‘best of the rest’ met een derde plaats in het constructeurskampioenschap, op ruime afstand van Mercedes en Red Bull. In 2020 was het team uit Maranello pas zesde. Sainz was vorig seizoen vijfde in de individuele titelstrijd, Leclerc zevende.