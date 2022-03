Ferrari boven in GP van Bahrein: Leclerc wint voor ploegmaat Sainz, meteen uppercut voor Verstappen

Formule 1Feest in Italië! Charles Leclerc en Carlos Sainz bezorgden Ferrari in de F1-openingsmanche van Bahrein een één-tweetje. Het was van september 2019 geleden dat de Scuderia een race kon winnen. Max Verstappen kreeg dan weer een uppercut van jewelste te verwerken. De wereldkampioen was op weg naar plek twee, maar gaf op met mechanische problemen. En ook z’n ploegmaat Sergio Perez viel stil. Na een anonieme race schoof Lewis Hamilton zo nog naar P3.

De spannende kwalificaties van gisteren waren leerrijk, maar vandaag ging het pas echt om de knikkers. Met Leclerc op de pole. Verstappen startte onder het kunstlicht van Bahrein in zijn zog en wilde de Monegask meteen voorbij. Dat lukte niet, want Leclerc verdedigde pienter. Hamilton schoof op van P5 naar P4 - achter Sainz.

Heerlijk gevecht

Leclerc reed vervolgens per ronde één tiende weg van Verstappen. Pas na de eerste pitstops kwamen beide heren terug in elkaars buurt. Wat volgde was een geweldig gevecht. Op de lange rechte lijn aan de finish opende de wereldkampioen telkens zijn DRS om Leclerc voorbij te gaan, maar iedere keer pakte Leclerc hem terug. Leclerc kwam als winnaar uit de (eerste) strijd en reed opnieuw naar een iets comfortabelere voorgift.

Verstappen - die onder meer mopperde over zijn remmen - bleef pushen, ook na een tweede pitstop waarbij de Red Bull opnieuw wat dichterbij kon sluipen. Maar Leclerc bestoken zat er niet in. De Monegask bleef koelbloedig en bewees: ook in wedstrijdmodus heeft deze Ferrari giga-stappen gezet. Leclerc op weg naar de overwinning.

Maar niet zonder een nieuwe plotwending. Op tien ronden van de finish brak een brandje uit bij Gasly. Safety car. En dus kromp het veld terug als een accordeon in elkaar. Een nieuwe kans voor Verstappen, maar Leclerc had een geweldige herstart in huis, reed wéér weg en rondde de laatste acht rondjes met succes af. Feest in Italië. Het was van 22 september 2019 geleden dat Ferrari een GP in de Formule 1 kon winnen. De vreugde was ímmens. “We wisten dat we een grote kans hadden als team, maar beter hadden we niet aan dit seizoen kunnen beginnen”, jubelde Leclerc. “Wat is dit fijn voor het team, ik ben zo ongelofelijk gelukkig.”

Volledig scherm © REUTERS

Drama voor Red Bull

In schril contrast met de teneur bij Red Bull. Want Verstappen werd niet tweede, niet derde, maar... gaf op. In ronde 55 van 57 was het plots einde verhaal. Geen kracht meer - de motor viel stil. Verstappen had maar één keuze: de pitlane inrijden. Nul punten en Sainz naar P2 - het feestje bij Ferrari was compleet. En het drama werd nog groter, want een ronde later kende ook Perez problemen. Opnieuw: geen engine. Ook de Mexicaan gaf op. Zo schoof Hamilton na een anonieme race nog naar plek 3, voor George Russell en de erg straffe Kevin Magnussen. Nog te noteren: de zesde plaats van Valtteri Bottas en de complete offday van McLaren (veertiende en vijftiende).

Zo kreeg de opener in Bahrein bijzonder veel stof tot napraten. Bij de winnaars en de verliezers. Maar saai was de aftrap van een nieuw tijdperk alvast niet. Verre van dat.

Volledig scherm © ANP

