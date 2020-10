Fernando Alonso test Formule 1-auto Renault in Barcelona

Formule 1 Onze F1-wat­cher ziet hoe Verstappen kansloos was en dat Mercedes dringend klare wijn moeten schenken

31 augustus Ricciardo stuurde zijn Renault in Francorchamps naar een verrassende vierde plaats. Ondertussen reden de Ferrari’s zich vast in een historische dip. En Giovinazzi zorgde voor de traditionele crash. De rest kon u voor de start al vermoeden. De ‘rest’ zoals in: hoe het podium eruit zou zien. Onze F1-watcher Jo Bossuyt vindt daarnaast dat Mercedes dringend klare wijn moet schenken over de verhoudingen tussen Hamilton en Bottas.