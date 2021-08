Fernando Alonso rijdt ook in 2022 voor Alpine F1 Team

“Ik ben erg blij dat ik de verlenging van mijn contract met het Alpine F1 Team in 2022 kan bevestigen. Ik voelde me bij mijn terugkeer (Alonso reed eerder voor Renault, red) onmiddellijk thuis en werd met open armen ontvangen. Het is een plezier om opnieuw te werken met de meest briljante geesten van onze sport in Enstone en Viry-Châtillon”, zegt Alonso.

“Dit seizoen is spannend voor iedereen, maar we hebben collectief mooie vooruitgang geboekt en het resultaat in Hongarije is daar een prachtig voorbeeld van. We willen dit seizoen nog meer positieve momenten beleven, maar ook vanaf volgend jaar met de reglementswijziging in de Formule 1. Ik ben een groot voorstander van eerlijkere regels en nieuwigheden in de discipline, dus seizoen 2022 is een gouden kans. Ik kijk niet alleen uit naar de tweede helft van het jaar, maar ook om in 2022 Alpine te vertegenwoordigen naast Esteban.”