Fernando Alonso kondigt relatiebreuk aan na podiumplaats in Australië: “Fantastische tijd gehad”

Geluk in het spel, ongeluk in de liefde. Vraag dat maar aan Formule 1 -piloot Fernando Alonso (41). Enkele uren na zijn derde plaats in de GP van Australië kwam hij met triestig nieuws over zijn relatie. De Spanjaard liet via Instagram weten dat hij en Andrea Schlager (40) niet langer een koppel zijn. De liefde was kort, maar krachtig. “We hebben geluk dat we een fantastische tijd hebben gehad samen.”

Hij is helemaal terug dit seizoen, zoveel is zeker. F1-rijder Fernando Alonso verblijdde zondag zijn fans met een nieuwe knalprestatie. Voor de derde keer al dit seizoen finishte hij op het podium. Na een tumultueuze race in Albert Park in Melbourne moest hij enkel de ongenaakbare Max Verstappen en Lewis Hamilton laten voorgaan. Feest bij Aston Martin. De vreugde was echter van korte duur, want meteen daarna kondigde Alonso het einde aan van zijn relatie met de Oostenrijkse Andrea Schlager. De tweevoudige wereldkampioen deelde het nieuws op zijn Instagram-verhaal met een foto van zichzelf en Schlager. De boodschap is duidelijk: “We willen je vertellen dat onze relatie als koppel is geëindigd.”

Het nieuws raakte bekend kort nadat Alonso nog een feestje had gevierd met zijn team Aston Martin na zijn podiumplaats in Melbourne. Toch gaat het koppel in een goede verstandhouding uit elkaar. “Zoals je waarschijnlijk hebt gezien, zijn we ook in deze tijd samen op en naast de baan blijven werken aan verschillende projecten, en we zullen dat blijven doen met diepe liefde en respect voor elkaar. We dachten dat het gepast zou zijn om dit nieuws te delen, aangezien jullie ons altijd hebben gesteund. Bedankt daarvoor. Liefs Fer & Andrea.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Vonk sloeg over in de paddock

Hoewel het onduidelijk is sinds wanneer Alonso en Schlager een koppel vormden, leerden de twee elkaar nog niet zo lang geleden kennen in de paddock. Schlager werkte daar als journalist en presentator voor de Oostenrijkse televisie, waarbij ze vooral verslag uitbracht van de Formule 1 en de MotoGP. Het koppel werd dan ook regelmatig samen gespot, vooral toen de Spanjaard nog actief was voor de renstal van Alpine. Toch raakte er maar weinig details bekend over hun relatie. De twee hielden hun relatie lange tijd verborgen voor het grote publiek.

Volledig scherm © Getty Images

De man uit Oviedo bleef in het verleden nooit lang bij dezelfde partner. Zo was hij eerder getrouwd met Raquel del Rosario en verloofd met Lara Alvarez. Daarnaast had de 41-jarige F1-piloot nog relaties met drie andere vrouwen, maar ook die romances waren geen lang leven beschoren. Ondanks zijn eerdere relaties heeft Alonso geen kinderen. In 2018 zei hij daarover dat hij door zijn toewijding aan de sport “geen vrienden, geen familie, geen vrije tijd, geen privacy, geen vrouw en geen kinderen” had. Ook met Andrea Schlager zat er dus geen lang en gelukkig liefdesleven in.

Volledig scherm Fernando Alonso viert zijn derde plaats in de GP van Australië © Photo News