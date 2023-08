Felipe Massa eist tientallen miljoenen voor “gesloten F1-titel” na ‘crashgate’-schandaal

De F1 en FIA zou destijds al hebben geweten dat de uitkomst van de Grote Prijs van Singapore was beïnvloed door het Renault-team. Massa eindigde op 1 punt van de Brit Lewis Hamilton als tweede in het WK-klassement.

Persbureau ‘Reuters’ meldt dat advocaten van Massa deze week een brief van acht pagina’s hebben gestuurd aan F1-directeur Stefano Domenicali en aan FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem. Via deze zogeheten letter before claim laat Massa weten dat hij naar de rechter wil stappen. De Braziliaan is volgens zijn advocaten naar schattingen “tientallen miljoenen” misgelopen omdat de wereldtitel in 2008 niet naar hem, maar naar Hamilton ging. Het was voor de Brit zijn eerste van in totaal zeven wereldtitels.

De claim van Massa draait om de zaak die bekendstaat als ‘crashgate’. In de Grote Prijs van Singapore in 2008 crashte Renault-coureur Nelson Piquet junior. Later bleek dat de Braziliaan dit opzettelijk had gedaan na orders van de teamleiding, om zo teamgenoot Fernando Alonso aan de overwinning te helpen. Massa, die aan de leiding reed toen Piquet crashte, zag door de safetycar zijn voorsprong smelten. Na een mislukte pitstop eindigde hij zelfs buiten de punten.

KIJK. De crash van Nelson Piquet Jr.

De toenmalige F1-baas Bernie Ecclestone zei begin dit jaar in een interview dat hij en vpoormalig FIA-voorzitter Max Mosley er al tijdens het seizoen 2008 achterkwamen dat Renault de uitkomst van de had beïnvloed. Volgens de nu 92-jarige Brit hielden ze dit echter stil, om de sport niet in diskrediet te brengen. Ecclestone, die begin 2017 stopte als directeur van de Formule 1, zegt nu tegen ‘Reuters’ dat hij zich die uitlatingen niet kan herinneren. Ook Piquet zelf onthulde al dat hij opzettelijk was gecrasht om Alonso aan de overwinning te helpen.

Voor Massa reden genoeg om financiële compensatie te eisen en met een rechtszaak te dreigen. Volgens zijn advocaten is de Braziliaan de rechtmatige wereldkampioen van 2008. Naast financiële schade heeft Massa volgens hen ook “emotionele schade en reputatieverlies” opgelopen door wat er zich afspeelde dat seizoen.

Volledig scherm Massa in de GP van Saoedi-Arabië in maart 2023. © REUTERS