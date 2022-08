F1-vedetten op vakantie: Hamilton op zoek naar roots in Afrika, Leclerc toont gespierd bovenlichaam

F1 “Geen ‘Spa’ meer? Dat zou pas zonde zijn”: Max Verstappen spreekt steun uit voor Francor­champs, verantwoor­de­lij­ken Belgische GP lobbyen verder

Ga je eens naar de Oostenrijkse grand prix, en dan spreken al je buitenlandse collega’s je als Belg aan over Francorchamps. Omdat er in de paddock over niets anders wordt gesproken. Max Verstappen: “Niemand in de paddock die Francorchamps graag ziet verdwijnen.” En ook andere piloten treden hem daarin bij. Intussen is een Belgische delegatie verantwoordelijken van Francorchamps neergestreken in Spielberg om verder te onderhandelen, maar de klok tikt.

8 juli