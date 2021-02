F1-renstal Red Bull bekrachtigt akkoord met Honda over motoren

De overeenkomst geldt ook voor zusterteam Alpha Tauri en duurt in principe tot 2025. In dat jaar introduceert de Formule 1 een compleet nieuwe motor.

Red Bull had in principe al een akkoord over het in eigen beheer nemen van de motoren van Honda, dat na dit seizoen uit de Formule 1 stapt. Voorwaarde voor de deal was dat de andere teams akkoord gingen met het bevriezen van de doorontwikkeling van de motoren vanaf de eerste race in 2022.