F1 LIVE. Red Bulls schieten goed weg in Abu Dhabi, Sainz en Hamilton even in de clinch

Formule 1De laatste GP van het seizoen. Geen spanning meer om de wereldtitel, die is al een tijdje stevig in handen van Max Verstappen. Maar de Nederlander is er niet minder strijdvaardig om. Dat hij vorige week ferm in de clinch ging met z’n teamgenoot Pérez maakt het er alleen maar interessanter op. Perez wil in Abu Dhabi in een rechtstreeks duel met Leclerc immers vicewereldkampioen worden. Beide Red Bulls schoten goed weg vanop de eerste startrij. U volgt alles LIVE op deze pagina.