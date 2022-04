F1-leider Charles Leclerc op straat in Italië beroofd van gepersonaliseerd luxehorloge van ruim 300.000 euro

De diefstal vond plaats in Viareggio, een badplaats in Toscane, waar Ferrari-piloot Leclerc met enkele vrienden was gaan eten. De Fransman (24) werd door enkele passanten herkend toen hij samen met zijn fitnesstrainer Andrea Ferrari en enkele vrienden het restaurant uitliep. Leclerc ging op de foto met zijn fans, waarna de groep om Leclerc in een donkere straat al snel groter werd. Even later ontdekte de Monegask dat zijn horloge was verdwenen. Hij schakelde de politie in, maar de dief werd niet meer gevonden.