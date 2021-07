F1-coureur Lando Norris na EK-finale overvallen op weg naar auto, dieven nemen peperduur horloge mee

Norris, 21 en met een vierde plek in de WK-stand bezig aan een geweldig F1-seizoen, had een horloge ter waarde van 40.000 pond (46.800 euro) om zijn pols, een Richard Mille RM 11-03. Na het laatste fluitsignaal werd Norris bestolen toen hij van Wembley naar zijn McLaren liep.

McLaren maakte via een statement bekend wat er was gebeurd. “We kunnen bevestigen dat Norris na de finale van EURO 2020 betrokken was bij een incident op Wembley. Zijn horloge werd daarbij meegenomen. Lando bleef gelukkig ongedeerd, maar hij is logischerwijze in shock. Het team geeft hem de volle steun en we zijn er zeker van dat ook de F1-fans dat zullen doen om hem het beste te wensen voor de GP van Groot-Brittannië komend weekend. Aangezien de politie een onderzoek heeft geopend kunnen wij nu geen verdere commentaar geven.”