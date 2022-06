Ex-F1-paus Ecclestone zou "kogel opvangen" voor Poetin en hij verdedigt Piquet in racismerel met Hamilton

Ecclestone verklaarde dat de oorlog in Oekraïne niet “intentioneel” was en vermeden kon worden door de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. De Brit is van mening dat Zelensky had moeten praten met Poetin, een “verstandig” man.

In de tv-show kreeg Ecclestone de vraag of hij Poetin nog als een vriend beschouwd. “Ik zou nog altijd een kogel voor hem opvangen”, reageerde de voormalige F1-paus. “Ik heb liever niet dat het pijn doet, maar als dat wel zo is, zou ik nog steeds een kogel opvangen. Hij is immers een prima persoon. Wat hij doet, is iets waarvan hij dacht dat het het juiste was voor Rusland. Helaas maakt hij net als veel zakenmensen, en zeker net als ik, van tijd tot tijd fouten. Als je een fout hebt gemaakt, moet je je uiterste best doen om weer uit die situatie te geraken.”

Volledig scherm © REUTERS

Over Zelensky zei Ecclestone nog dat het erop lijkt dat hij nog steeds een comedian wil zijn. “Als hij had nagedacht, had hij zeker genoeg moeite gedaan om met de heer Poetin te praten. Poetin is een verstandig persoon en zou naar hem geluisterd hebben. Hij had er waarschijnlijk iets aan kunnen doen.”

De Formule 1 wordt door deze uitspraken opnieuw in verlegenheid gebracht. Recent kwamen racistische uitlatingen van de Braziliaanse oud-wereldkampioen Nelson Piquet aan het licht, gericht tot Lewis Hamilton. Piquet verontschuldigde zich intussen, maar toch springt Ecclestone in de bres voor de Braziliaan.

“Ik ken Nelson al heel erg lang en een paar weken geleden ontmoette ik hem nog. Dit is niet het soort zaken die Nelson zou zeggen om er iemand kwaad mee te berokkenen. Hij zegt wat hij denkt en ook al kan dat anderen voor de borst stoten, voor hem betekent het niets. Het maakt deel uit van het gesprek. Nelson zou nooit bewust iets slechts zeggen”, klonk het.